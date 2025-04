Golf Club Bologna ospita la tappa del circuito In Crociera con il sorriso

Oltre 80 giocatori hanno raggiunto il Golf Club Bologna prendendo parte alla tappa del circuito In Crociera con il sorriso. Il circuito di ben 35 appuntamenti in tutta Italia regala l’accesso alla finale nazionale, in programma il 5 ottobre a Folgaria, porta d’accesso al premio più ambito: una crociera di nove giorni nel Mediterraneo per due persone.

Il percorso di Monte San Pietro si è presentato appesantito, ma in condizioni più che buone. Riccardo Palumbo da Imola ne ha approfittato vincendo grazie a un giro in 79 colpi.

In prima categoria il giocatore di casa Guido Monti (37) supera di una sola lunghezza il compagno di circolo Leonardo Acri al termine di un avvincente testa a testa. Completa il podio Alfredo Sangiorgi (33) da Cervia.

In seconda categoria il ferrarese Marco Grilli (35) ha la meglio su Andrea Borghi (33) del Mia Golf mentre Ettore Spatolini (31) del Golf Valle Umbra sale sul terzo gradino del podio.

Stefano Campagna (31) è il miglior giocatore senior mentre Maria Elisabetta Montanari (28) la migliore lady.

Andrea Ronchi