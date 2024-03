Golf: club le fonti. Cavina dà spettacolo. Ciani dritto in finale

Finali internazionali al Golf Club Le Fonti. Il Bretagna Tour ha portato con sé il sogno di accesso all’epilogo di Saint Malò. Vi prenderanno parte Riccardo Cavina, che vince in 71 colpi, uno meno del par del campo. Con lui alla finale Alberto Mondanelli (33), Paolo Vignini (37) e Alberto Pugi (44) che si impongono nelle tre categorie nette davanti a Gaia Stancikova (33), Mauro Berti (35) e Roberto Gambarota (38). L’Emilia Players Championship permette ai migliori di qualificarsi per la finale nazionale di Salsomaggiore. Marco Ciani vince gara a pass per la finale grazie a un giro in 74 colpi. In prima categoria Romeo Falconi (30) supera Lorenzo Montanari (28), in seconda Marco Gianantoni (40) ottiene il successo seguito da Mauro Berti (37) mentre in terza Ettore Cilenti (40) pareggia il miglior punteggio netto di Gianantoni precedendo Carlo Monzani (36). Marzia Sanguanini (33) premiata quale miglior lady.

Andrea Ronchi