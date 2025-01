GOLF club LE FONTI. Fabbri ancora super. Sinigaglia-Diotallevi premi speciali

Sabato il freddo e il pericolo di pioggia non hanno intimorito i giocatori che si sono presentati al via della tappa del Golf Monkey Winter Tour al Golf Club Le Fonti. Il percorso si è presentato in buone condizioni e la partenza, alle 9.30, ha reso i green ben giocabili dopo il gelo notturno. Matteo Fabbri si è imposto al termine di un giro in 83 colpi, impreziositi dall’ottimo parziale di solo +3 rispetto al par nelle nove buche di rientro. Nella combattutissima prima categoria Pietro Ganzerla (34) del Golf Rubiera ha avuto la meglio sull’argentano Alessio Perazzini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Antonella Fantuzzi (31). In seconda Cristiano Pellegrini (36) ha preceduto Niccolò Pellegrini (33) dal Golf Casalunga e Andrea Baldrati (31). In terza prestazione super per il reggiano Giorgio Marchini autore di ben 46 punti. Premi speciali a Matteo Sinigaglia, miglior senior, e Lidia Diotallevi, lady.