Golf club le fonti. Uno strepitoso Cavina firma l’Honey Cup. Brillano anche Alberti, Facchini e Gurioli

Il clima gradevole e un percorso in condizioni perfette hanno contraddistinto l’ultimo fine settimana agonistico del 2024 del Golf Le Fonti. Uno strepitoso Riccardo Cavina ha vinto la Honey Cup by Osservatorio Nazionale Miele. Lo ha fatto completando le 18 buche da campionato in 68 colpi, ben quattro meno del par.

In prima categoria Riccardo Alberti (35) ha avuto la meglio su Matteo Fabbri, a pari punti, ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Maurizio Facchini (39) è risultato irraggiungibile per Gerardo Franceschini (36) mentre in terza Maria Gurioli (40) ha superato di misura Matteo Sinigaglia (39) al termine di una sfida all’ultimo colpo.

Nella giornata successiva, poi, il circuito Club Med Trophy ha visto scendere in campo i giocatori in coppia. Filippo Ronconi ed Eddy Sierra hanno vinto la gara con 75 colpi qualificandosi per la finale nazionale. Nella categoria netta Filippo Culot e Matteo Tonelli (48) hanno preceduto Marino Barattini e Fabio Serafini (46) mentre Marco Rimondi e Andrea Zanni (45) hanno completato il podio.

Andrea Ronchi