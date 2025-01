Golf. Coppa dei Maestri. Al Villa Paradiso trionfa Eva Thalmann

Al Golf Villa Paradiso, il clima rigido ma il cielo sereno hanno accompagnato i giocatori al via della Coppa dei Maestri che ha richiamato sul percorso di Usmate Velate golfisti da tutta la Brianza. Eva Thalmann del Golf Borgo di Camuzzago ha vinto con 75 colpi. In prima categoria Giorgio Sforzin (38) del Golf Barlassina ha avuto la meglio sul cremasco Guglielmo Lecchini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda identico testa a testa tra il giocatore di casa e vincitore Alessandro Nizardo Chailly (38) e Walter Pennetta del circolo di Zoate. Premi speciali ai giocatori di casa Eun Lee Cheong (37), miglior lady, e Luigi Sartirana (37), senior. Domenica 19 al Golf Brianza spazio al divertimento per la Coppa Vividus, giocata a squadre di quattro giocatori che ha richiamato oltre 130 golfisti. Filippo Costa, Andrea Prestini, Riccardo Sanvito e Paolo Codarin hanno vinto con 58 colpi. Nella categoria netta Davide Malugani, Davide Morelli, Marco Mostacchi e Giuseppe Cua hanno avuto la meglio su Marco Rota, Gerri Cipollini, Giacomo Catano, Vincenzo Modica e Vincenzo Mandelli, Carlo Felicetti, Emanuele Rotondi e Andrea Dellera, tutti appaiati a 56 punti e divisi dai parziali delle ultime buche.

Andrea Ronchi