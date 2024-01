Golf. Danzi e Altruda protagonisti assoluti della Ocean’s Cup

Sabato 30 dicembre ben 80 giocatori hanno raggiunto il Riviera Golf a San Giovanni in Marignano animando la Ocean’s Cup 2024, gara che ha concluso l’attività agonistica del 2023. La gara, giocata con formula a coppie, ha miscelato agonismo e divertimento ed è stata disputata con un clima mite. Le abilità tecniche e la corretta strategia in campo sono stati gli elementi che hanno determinato la vittoria di Emanuele Danzi e Lorenzo Altruda, che sono stati i migliori assoluti avendo completato le 18 buche da campionato in 65 colpi, ben cinque meglio del par del percorso. Nella categoria netta avvincente testa a testa tra le coppie Pozzi - Fanti e Casali – Vagnini appaiate a quota 45 punti con i primi vincitori per il miglior parziale nelle ultime buche. Ivano Galluzzi e Orietta Barocci (42) sono stati premiati quale miglior coppia mista.

Andrea Ronchi