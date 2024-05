Golf. Doppio appuntamento sui campi della Bagnaia. Di Gaetano, Damiani e Greco i vincitori del week-end

Ben due appuntamenti hanno caratterizzato il secondo fine settimana di maggio al Royal Golf La Bagnaia. Sabato 11 maggio il romano Luca Di Gaetano si è imposto nella tappa del MC Tour grazie a un giro in 80 colpi. In prima categoria Lorenzo Cantelli (35) ha superato di misura Stefano Baraldo (34), in seconda Carlo Baglioni ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 40 punti, risultando irraggiungibile per il bravo Michele Marini fermatosi a quota 38. In terza Simone Fornai (39) si è imposto su Gabriele Cambi al termine di un avvincente test a testa con i due appaiati nel punteggio ma divisi dal parziale delle ultime buche. Domenica il percorso senese si è presentato in ottime condizioni in occasione della tappa del Club Med Trophy 2024, che porterà i migliori della stagione alla finale a Marbella. La gara è andata in scena con formula a coppie e ha visto prevalere Christian Damiani e Antonio Greco con 68 colpi, tre meno del par del campo. Nella categoria netta Giovanni Fonnesu e Luca Menci (45) hanno avuto la meglio su Daniele Vestri e Fernando Paglicci, a pari punti.

Andrea Ronchi