Golf. Doppio evento sul green. Successo di Zanellato

Week end caratterizzato da un doppio evento per il Cus Ferrara Golf, che sul green di via Gramicia ha ospitato due tornei che hanno visto la partecipazione di giocatori da varie parti della provincia.

Sabato, con una leggera brezza a mitigare il primo vero caldo di stagione, si è svolto il primo torneo, “Golfimpresa Cup” con qualifica per la finale nazionale. I partecipanti si sono radunati presto, pronti a mettere alla prova le proprie abilità sul campo ferrarese. Al termine della giornata nelle varie categorie en plain dei golfisti di casa; i premi, consegnati dai responsabili della commissione sportiva, sono infatti andati a, nel dettaglio:

1° CATEGORIA

1° Lordo - Rebecca Bonfigli - Cus Ferrara - 24

1° Netto - Tommaso Zoppellari - Cus Ferrara - 34

2° Netto - Massimiliano Tridello - Cus Ferrara - 33

2° CATEGORIA

1° Netto - Mauro Martinelli - Cus Ferrara - 38

2° Netto - Alessandro Sivieri - Cus Ferrara - 37

3° CATEGORIA

1° Netto - Filippo BrandolI - Cus Ferrara 45

2° Netto - Pierluigi Mondati - Cus Ferrara 41

1° Ladies - Lorenza Negrello - Cus Ferrara 33

1° Seniores - Fabrizio Poletti - Cus Ferrara 36

Domenica invece si è giocato il “Golf Monkey Summer Tour” che ha determinato come vincitore assoluto il cussino Vittorio Zanellato con un ottimo +6 sul par del campo, che si è aggiudicato così la finale nazionale in calendario per il 13 ottobre prossimo presso il Golf Links di Albarella.

Questi i vincitori nelle varie categorie:

1° CATEGORIA

1° Lordo – Vittorio Zanellato – Cus Ferrara – 30

1° Netto – Roberto Montorio – Cus Ferrara – 33

2° Netto – Andrea Murari – Cus Ferrara – 33

2° CATEGORIA

1° Netto – Paolo JR Pirazzi – Cus Ferrara – 35

2° Netto – Roberto Astori – Cus Ferrara – 35.