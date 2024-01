Golf. Edoardo Falvo sbanca a Le Pavoniere

Il fiorentino Edoardo Falvo ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: con una vittoria. La sua prova sul percorso pratese di Le Pavoniere, domato in 73 colpi, gli ha permesso di vincere la tappa del Santo Stefano in Tour. Nette le vittorie nelle prime due categorie nelle quali Sofia Pieri (38) ha staccato Francesco Albini (35) e Alessio Cinci (39) ha dominato seguito da Alberto Innocenti (33). Più battagliata la terza categoria con Lando Michelagnoli (35) che ha superato di misura Marc Huyben (34). Premi speciali a Rossella Carli (32) e Nicola Albini (34), rispettivamente migliori lady e senior. Domenica i golfisti pratesi sono scesi in campo a coppie per il Voucher & Travel Tuscany Taste. Pietro Pieri e Gabriele Bertini hanno vinto con 66 colpi, ben sei meglio del par. Nella categoria netta Mattia Pellegrini e Sofia Pieri (45) hanno vinto davanti a Piero Forconi e Lilian Vayr (43) mentre Costanza Alessandri e Riccardo Bagni (41) sono stati premiati quale miglior coppia mista.

Andrea Ronchi