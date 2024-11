Golf. Finale di Macroarea. Bravi i giovani sul green

Nella splendida cornice del Cus Ferrara si è svolta la finale 2024 di Macroarea Emilia Romagna e Marche per quello che riguarda l’attività giovanile, appuntamento di prestigio della stagione agonistica al quale hanno preso parte le migliori promesse del golf che, a suon di par e birdie, si sono date battaglia in formula match-play.

Andando ai risultati, la categoria femminile ha visto la vittoria di Giada Pelliccioni (Golf Club Modena), di Margherita DI Martino (Golf Club Bologna) e di Bianca Maria Gardini (Golf Club San Marino), giunte prime rispettivamente nella classifica under 12, under 14 e under 16, davanti a Elisabetta Ingrami (Golf Club Modena), Carlotta Poponi (Golf Club Ducato) e Martina Palumbo (Golf Club Ducato).

In campo maschile invece, bella prestazione fra gli under 12 di Federico Scorzoni, portacolori del Golf Bologna e, fra gli under 14, di Ettore Ilari (Golf Club il Conero), che hanno conquistato il gradino più alto del podio battendo, in finale, rispettivamente Sampad Bartoletti Stella (Golf Club San Marino) e Federico Pellicani (Golf Club Modena). Tra i “cadetti”, invece, la medaglia d’oro è andata al bravo Leon Castelletti, del Golf Club Modena, mentre runner up è stato Antonio Fornari, in forze al circolo Torrenova.

La gara è stata anche l’occasione per premiare i vincitori del Trofeo Under 12 del 2024, nel quale hanno brillato Sampad Bartoletti Stella nella categoria maschile e Giada Pelliccioni in quella femminile. Soddisfazione anche per il circolo di San Marino, che ha vinto il Challenge stagionale, intitolato alla memoria di Giangiorgio Giovannini.

Alla premiazione hanno preso parte anche Filippo Maggi, consigliere del Comitato Regionale, ed Ettore Ghinelli, responsabile dell’attività giovanile, i quali hanno speso parole di apprezzamento per il percorso di gioco, tenuto in ottime condizioni e si sono complimentati con i vincitori della gara per gli ottimi risultati portati in club house.