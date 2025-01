Golf. Foschi Morbidelli primo al Riviera

Il circuito Royal Air Marco Trophy ha fatto tappa al Golf Riviera. Andrea Foschi Morbidelli ha approfittato della qualità della preparazione del percorso di San Giovanni in Marignano domandolo con 73 colpi, tre oltre il par previsto per i professionisti. In prima categoria Alex Cantarini ha evidenziato una condizione eccellente vincendo con 64 punti, ben otto meno del suo handicap. Alle sue spalle Mirko Orazi (70). In seconda categoria Elmehdi Contaki (65) ha vinto lasciando a cinque lunghezze Pietro Tinelli. In terza Fabio Gori (69) ha superato di misura Mario De Carolis al termine di un testa a testa all’ultimo colpo. Premi speciali a Ornella Frezzotti (72), miglior lady, e Giuseppe Verdolini (68), senior. Il giorno seguente Davide Zarotti ha confermato l’ottima forma imponendosi con 72 colpi nel Riviera Golf Road ti Pro Shop. Giovanni Forlano (32) e Alfredo Masiero (38) si sono imposti nelle categorie nette precedendo rispettivamente Luca Amati (30) e Michele Colio (37).

Andrea Ronchi