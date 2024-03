Golf. Giubilei esulta in 75 colpi. Ecco tutti i risultati

Domenica 24 marzo al Golf Montelupo si è vissuta una giornata all’insegna dell’agonismo miscelato allo spirito corporativo del club tipico del circolo empolese. In programma la gara Bring me Wine Cup che, dopo le fatiche in campo, ha gratificato i partecipanti con un apprezzato rinfresco a base di prodotti tipici. Gianluca Giubilei, socio del Golf Punta Ala, ha vinto con 75 colpi. In prima categoria testa a testa tra soci del circolo: Ferdinando Santetti (37) ha superato di misura l’amico Alessandro Ducceschi (36) al termine di una sfida all’ultimo colpo. Medesimo epilogo in seconda categoria nella quale il giocatore di casa Simone Busà (37) ha fatto valere la propria conoscenza del percorso per avere la meglio su Alberto Giorgieri (36), milanese del Golf Rovedine. In terza il fiorentino Lamberto Preti (36) ha ottenuto una vittoria con ampio margine su Franco Paciolla (31) primo tra gli inseguitori. Premi speciali a Maria Parasca (31) e Sandro Bartolini (36), rispettivamente miglior lady e senior.

Andrea Ronchi