Golf. Gradino più alto per Bovinelli

I green veloci del Cus Ferrara hanno ospitato lo scorso fine settimana, un doppio appuntamento golfistico: sabato è andato in scena il ventiseiesimo Tourist Golf & Travel Cup, circuito itinerante in tutta la penisola, mentre domenica è stata la volta della seconda edizione della “Silvy Beauty Estetica avanzata e oncologica Golf Cup”. Il sabato di tutto rispetto lo score portato in club house da Simone Bovinelli, del Golf Club Arona, pari a sei colpi sopra il par del campo, che gli ha consentito di raggiungere il gradino più alto del podio. Belle prestazioni anche di Paolo Marzolla, Andrea Pucci e Carlo Alberto Barbieri, giunti primi rispettivamente in prima, seconda e terza categoria.

Risultati nettamente più alti invece domenica. Il torneo ha visto la vittoria di Valerio Incocciati, che ha confermato l’ottimo stato di forma, firmando uno score di quattro colpi sopra il par del campo e superando, di misura, Filippo Maggi. I due atleti – ricordiamo - hanno indossato di recente la maglia cussina negli ultimi campionati nazionali a squadre. Bella prova anche di Guido Zavarini, primo netto in prima categoria con 38 punti.