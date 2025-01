Golf. Guido Giunta protagonista al club Riviera

Il fine settimana del 19 gennaio al Golf Riviera ha avuto come protagonista assoluto Guido Giunta, autore di una memorabile doppietta con vittoria in entrambe le gare in calendario. Sabato 18 il golfista romagnolo si è imposto nella tappa del circuito Royal Air Maroc grazie a un giro in 79 colpi. Il successo è valso la qualificazione per la finale nazionale al golf Albarella, in programma a marzo. Vi prenderanno parte anche Domenico Parma (69), Domenica Casali (71) e Renzo Raschi (68) che si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Andrea Peri (73), Alberto Ubertini (73) e Alessio Tantuccio (72). Grazie al premio quale miglior lady Silvia Ercolani Casadei (76) prenderà parte alla finale nazionale lady al Golf Salsomaggiore. Il giorno seguente Guido Giunta ha migliorato la propria prestazione e con 77 colpi si è imposto nella gara promossa dal pro-shop del Club.

Andrea Ronchi