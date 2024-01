Golf: i risultati. Lomascolo e Cavalieri danno spettacolo. Rivi batte Sandrolini

La Winter Four Ball, gara giocata con formula a coppie sulla distanza di nove buche, ha completato il calendario agonistico di gennaio del Golf Club Casalunga. Antonino Lomascolo e Davide Cavalieri hanno confermato l’ottima intesa e il già buon momento di forma imponendosi con 23 punti. Alle loro spalle, a due lunghezze, Andrea e Bruno Venturi seguiti, a quota 20, da Matteo Gamberini e Ottavio Lazzarato, che hanno completato il podio. Nella medesima giornata al Golf Club Bologna molti tra i più forti giocatori del circolo hanno animato la January Single Cup. Ben nove tra i primi 10 classificati hanno un handicap di gioco inferiore a quattro, colpi che li separano dallo zero dei professionisti. Gianmarco Naldi ha vinto la gara grazia a un giro in 75 colpi. In prima categoria Giordano Rivi (39) ha preceduto Federico Sandrolini (33) e Maurizio de Vito Piscicelli (31), in seconda Fabio Ceroni (33) ha staccato nettamente gli inseguitori Alessandro Rinaldi (27) e Matteo Marzocchini (26) che lo hanno seguito sul podio. In terza giornata memorabile per Roberto Luppi che, con ben 40 punti, ha ottenuto la vittoria seguito da Grazia Collina ed Emanuele Scalambra, a quota 36.