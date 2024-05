Golf: il 7° Trofeo Sammontana. I vincitori agli Alisei

Il settimo Trofeo Sammontana, Louisiana a squadre 18 buche Medal, è stata l’occasione per coniugare allo sport la solidarietà al Circolo Alisei di Pietrasanta, che ha deciso di devolvere il ricavo (725 euro) alla Fondazione Radioterapia oncologica Onlus (nel reparto di radioterapia oncologica dell’ospedale universitario Careggi di Firenze sviluppa nuovi studi e ricerche che specie negli ultimi anni hanno avuto una rilevanza internazionale). Nella gara di golf si sono registrati 4 risultati ex aequo sia nel Lordo (50 colpì) che nel Netto (44) a dimostrazione del fatto che le squadre in campo erano molto equlibrate. Il team composta da Nikola Kaljevic, Luigi Dalla Luche, Pierfranco Pelliccia e Fabio Amati si è aggiudicato il premio Lordo per il miglior risultato ottenuto sulle ultime 6 buche (pareggio nelle ultime 9 buche per tutte le quattro squadre). Per quanto riguarda il Netto la vittoria va alla famiglia Poli (il nonno Giulio coi due nipoti Iacopo e Andrea di soli 7 anni) che giocava con Roberto Tommasi. Gli Alisei ringraziano il Comune di Pietrasanta (alla premiazione c’era l’assessore all’urbanistica Ermanno Sorbo mentre il consigliere comunale Niccolò Alberti ha partecipato alla gara) e lo sponsor Sammontana (in particolare il fondatore Loriano Bagnoli e Alessandro Giovannini).