Golf. Il Babbo Natale va a Baroni

Oltre 130 giocatori hanno raggiunto il Golf Villa Paradiso nel fine settimana che ha preceduto il Natale prendendo parte ai due appuntamenti in calendario. Sabato 21 i golfisti brianzoli si sono confrontati nella gara dei Babbi Natale, giocata con formula individuale. Serafino Baroni ha vinto grazie a un giro in 80 colpi. Nella categoria netta Massimo Tonelli (46) è stato irraggiungibile per Michael Terzi fermatosi a quota 40. Maria Grazia Manzoni (31) è stata la miglior lady mentre Leonard O’Shea (39) il senior. Il giorno seguente Alla Coppa Famiglia Ferruccio Farneti e Michele Stucchi hanno vinto grazie a un giro in 67 colpi, cinque meno del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta Giorgio Mandelli e Maria Elena Azzari (40) hanno preceduto Elena Rocca con Giorgio Di Gregorio (37) e Armando Sartori con Diana Sartori (37).

Andrea Ronchi