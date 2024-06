Golf. Il ritorno di Filippo Maggi sul green del Cus: la Coppa del Presidente è tutta sua

Domenica è andata in scena sui green del Cus Ferrara in via Gramicia la XXI “Coppa del Presidente”, tradizionale gara di golf che, nelle edizioni precedenti, veniva effettuata nel periodo autunnale alla fine della stagione agonistica ed ora trasferita nel calendario degli eventi, alle porte dell’estate. Scelta azzeccata visti i 100 partecipanti provenienti da tutta la regione, che hanno avuto modo di misurarsi con un percorso di gioco sempre all’altezza di ogni competizione. Gara con formula Medal (a colpi) per la prima e la seconda categoria, Stableford (a punti) per la terza e la quarta. La giornata afosa ma senza il sole cocente degli ultimi giorni, ha accompagnato i partecipanti, contribuendo a riportare in club house buoni risultati. Vince l’edizione 2024 Filippo Maggi, cussino al rientro dopo un lungo infortunio, con un ottimo +3 sul par del campo, seguito da Riccardo Felloni con +5.

Di seguito i risultati completi:

1 Lordo Filippo Maggi Cus Ferrara 71

1^ Categoria

1° Netto Riccardo Felloni Cus 68

2° Netto Vinicio Menini Argenta 70

2^ Categoria

1° Netto Raul Mantovani Cus Ferrara 61

2° Netto Simonetta Danieli Cus 61

3^ Categoria

1° Netto Manuel Candini Cus 41

2° Netto Silvano Pavignani Cus 40

4^ Categoria

1° Netto Diego Pregnolato Cus 45

1° Seniores Francesco Trasforini Cus 41

1° Ladies Renata Raimondi Cus 36