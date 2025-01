Golf: la Canada Cup. Gelsomino e Severi mattatori di giornata a Monte San Pietro

Un clima rigido ha accolto i giocatori al via della Freezing Four Ball, gara disputata a coppie. Giulia e Maurizio de Vito Piscicelli hanno vinto completando le 18 buche da campionato in 73 colpi, uno solamente oltre il par previsto per i professionisti, mostrando già un’ottima forma.

Nella categoria netta ottima prova di Michele Mora e Osvaldo Gandolfo (41), unici a superare quota 40, che hanno preceduto Francesca Fiori e Cristiano Davoli (39). Hanno completato il podio Giovanni Marcianò e Piero Prezzi (38).

Il giorno seguente formula particolare nella Canada Cup. La gara, sempre a coppie, prevedeva la somma dei punteggi di entrambi i giocatori, piuttosto che la scelta del migliore come avvenuto nel giorno precedente. Luca Gelsomino e Sandro Severi sono stati i mattatori della giornata imponendosi con 53 punti nella categoria lorda. In quella netta Claudio Minghelli e Carlo De Antoniis (59) hanno avuto la meglio su Matteo Iurlo e Andrea Carboni.

Andrea Ronchi