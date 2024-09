Golf. Landolfini vince e resta sotto il par

Sabato scorso la gara Milano Marittima Life Golf Cup ha concluso l’attività agonistica del mese dell’Adriatic Golf di Cervia. Saverio Landolfini (foto) è tornato alla vittoria grazie a una prestazione maiuscola. Il romagnolo ha portato a termine le 18 buche da campionato in 70 colpi, uno meno del par. In prima categoria Enrico Montorsi (38) ha preceduto Alfredo Sangiorgi, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Jean Lucchi (40) ha superato di misura Vittorio Coraducci (39). Premi speciali a Nicole Mincke (37) e Cesare Medri (39), rispettivamente miglior lady e senior. Il giorno seguente i giocatori sono scesi nuovamente in campo per il Cains Moore Golf Trophy, gara che da molte stagioni è presente nel calendario del circolo romagnolo. Luigi D’Amico ha sfoggiato l’ennesima splendida prestazione vincendo la gara con 68 colpi. Giampaolo Pozzi (34), Enrico Neri (44) e Jean Lucchi (40) si sono imposti nelle tre categorie nette superando rispettivamente Marco Mellina Gottardo (33), Gianluca Magalotti (38) e Gaston Conlon (40).

Andrea Ronchi