Golf: le gare al club Le Fonti. Cavina ancora senza rivali. Bene Menati

La gara Axa Assicurazioni e investimenti ha aperto il fine settimana del Golf Le Fonti. Riccardo Cavina ha tenuto fede al pronostico imponendosi con un giro in 71 colpi, uno meno del par previsto per i professionisti. In prima categoria prova superlativa di Fabio Menati irraggiungibile per tutti a partire da Alessandro Caruso, secondo, e Andrea Bonaveri, terzo. Più combattuta la seconda categoria nella quale Gabriele Tanaglia ha avuto la meglio, ma solo di misura, su Rocco Mollace. Terzo posto per Maurizio Padovani. In terza la torinese Alessandra Donati ha preceduto Stefano Lelli e Maria Gurioli, appaiati a quota 41. Il giorno seguente Riccardo Cavina ha concesso il bis imponendosi nella tappa dell’Absolute Travel Dubai con 69 colpi.

Marco Marchetti, Matteo Merighi e Piero Peduzzi si sono imposti nelle tre categorie nette.