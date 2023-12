Golf. Louisiana Auguri. Le coppie migliori

Oltre 90 giocatori sabato 23 dicembre sono scesi sul percorso di Villa Paradiso prendendo parte alla Louisiana degli Auguri.

La gara, giocata con formula a squadre di quattro giocatori, ha preso il via con partenza simultanea alle 10.30 così da sfruttare al meglio le ore di luce ma anche di finire simultaneamente. Stefano Averna, Dino Napoletano, Pierluigi Villa e Luciano Papetti sono stati i migliori assoluti battendo gli avversari e il par del percorso con un giro in 66 colpi. Nella categoria netta Lorenzo Crotti, Roberto Passoni, Antonino Trimarchi e Gianfranco Desenzani (50) hanno superato di una sola lunghezza sia la squadra di Carlo Felicetti, Emanuele Rotondi, Andrea Dellera e Massimiliano Calegari che quella di Tommaso Raymondi, Ada Victoria Wieder, Mauro Galignani e Alfonso Copmaprone. Hanno ricevuto molti applausi anche Sergey Nazhivin, Tatiana Nazhivina, Vasily Stupinskiy e Yulia Stupinskaya (40), ultimi classifica con un punteggio che in molti casi sarebbe valso una vittoria.

Andrea Ronchi