GOLF. L’Ultima Follia a Villa Paradiso

Domenica 29 dicembre il Golf Villa Paradiso è stato palcoscenico della gara “Ultima Follia dell’Anno“. I giocatori sono scesi in campo in squadre di quattro giocatori affrontando le 18 buche da campionato con formula louisiana. Antonio Scalone, Claudio Testa, Maria Giardina Papa e Virginio Facheris hanno vinto con 64 colpi, ben otto meno del par del percorso. Nella categoria netta Aldo Mangili, Roberto Lamura, Andrea Mazzoleni e Giuseppe Rovelli (56) hanno avuto la meglio su Marco Villa, Giovanni Dosso, Roberto Palvarini e Antonio Turiano (54). Al Golf Brianza formula individuale e nove buche nella gara Front 9 back Challenge. In prima categoria Valentino Colombo (20) ha superato Marco Pennazzato (18) mentre in seconda Roberto Ravasi ha ottenuto il miglior punteggio netto assoluto, ben 23 punti, risultando irraggiungibile per il bravo Franco Codarin fermatosi a quota 20.

Andrea Ronchi