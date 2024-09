Golf. Maggi, Incocciati e Zanellato rappresenteranno il Cus al torneo di selezione nazionale

Il momento tanto atteso si sta avvicinando; nel prossimo week-end il Cus Ferrara ospiterà il torneo di selezione maschile, uno dei tre più importanti eventi golfistici a squadre a livello nazionale. Le prime otto formazioni classificate avranno l’accesso diretto al “torneo di qualifica” e conseguentemente, in caso di successo in quest’ultimo, al campionato nazionale assoluto, entrando di fatto nell’olimpo dei primi 18 circoli della penisola. Il Cus Ferrara, che vanta un trascorso nella massima serie, parteciperà con la squadra formata da Filippo Maggi, Valerio Incocciati e Vittorio Zanellato, con capitano non giocatore Giuseppe Federico Montanti e team advisor il maestro federale, nonché responsabile della sezione Golf, Luca Martufi. Per il Cus il campionato costituisce un importante riconoscimento per l’attività svolta negli ultimi anni sotto la presidenza di Giorgio Tosi e per i risultati che, non solo nel golf, sono stati raggiunti, anche in competizioni di carattere nazionale. Intanto domenica scorsa si è svolta l’undicesima edizione del Trofeo Vivai Fratelli Zanzi. L’insistente pioggia ed il percorso che, col passare delle ore diventava sempre più pesante, hanno messo in forte difficoltà i 105 partecipanti, che hanno comunque consegnato in recording area risultati di tutto rispetto.

La gara è stata vinta da Filippo Maggi, autore di un brillante score di +4 sul par del campo, nei confronti del quale nulla ha potuto il pur bravo Valerio Incocciati.

Entrambi rappresenteranno il Cus Ferrara nella prossima gara nazionale di selezione.