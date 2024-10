Golf, memorial Sinclair Ravazzolo. Anche Zola e Fenucci sul green. Azara-Gazziero, colpi da campioni

Il trofeo Rotary Bologna ha fatto il proprio esordio nel mondo del golf con la prima edizione del memorial Sinclair Ravazzolo, andata in scena al Golf Club Bologna. La gara è stata sponsorizzata da New York University-College of Dentistry ha avuto un riscontro benefico con la raccolta fondi devoluta a Golf4autism, Onlus che si occupa di avvicinare bambini affetti da autismo al mondo del golf.

La giornata è stata promossa e organizzata da Carlo Alberto Ravazzolo, socio del Golf Bologna e campione italiano Rotary Golf.

La famiglia Ravazzolo, con l’Antica Sartoria, è stata tra i principali sponsor con l’azienda agricola La Mancina e Fabbri 1905. Tra gli oltre 100 giocatori al via anche Gianfranco Zola e Claudio Fenucci, che uniscono alla passione per il pallone quella per il golf. Gian Mario Azara è stato il migliore assoluto con 77 colpi.

In prima categoria Michela Gazziero (35) ha superato di misura Matteo Fiori, in seconda Antonio Moio (36) ha ottenuto la vittoria seguito da Gabriele De Martis (34) mentre in terza Andrea Ventura (40) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto risultando irraggiungibile per Giovanni Marcianò (37). Premi speciali a Grazia Collina (36), miglior lady, e Alessandro Marcheselli (33), senior. Tra i rotariani i migliori sono risultati Cristina Gualdi (37) nel netto ed Eleonora Guarini (87) nel lordo.

Andrea Ronchi