Golf, Memorial Tonini a Michele Mazzotti. Donne: gioisce Sibra

Venerdì e sabato scorsi all’Adriatic Golf di Cervia è andato in scena il Memorial Ennio Tonini, gara ufficiale giocata sulla distanza di 36 buche che ha richiamato molti tra i più forti golfisti italiani. I giocatori cervesi sono stati i protagonisti della categoria maschile. Al termine di due giornate intense Michele Mazzotti (foto), con 144, ha preceduto Lamberto Zanzani a pari colpi. Ha completato il podio il biellese Vittorio Scribanti (153). Nella categoria netta il giocatore di casa Matteo Mazzotti (137) è salito sul gradino più alto del podio seguito da Antonio Fornari (141) di Macerata. Nella categoria femminile la cremonese Benedetta Sibra (150) ha preceduto la brianzola Stella Colombo (156) mentre Margherita di Martino (141) da Bologna è stata la migliore nella categoria netta. Domenica i giocatori sono scesi in campo nella gara Emilia Players. Simone Santovito è tornato alla vittoria completando le 18 buche da campionato in 73 colpi. Emilio Pazzoni (36), Davide Zanchini (40) e Stefano Schiavo (39) si sono imposti nelle categorie nette seguiti rispettivamente da Luca Baldazzi (35), Fabio Di Pietro (39) e Domizio Soliani (36).

Andrea Ronchi