GOLF. Nannizzi e Riguccini trionfano a Vinci

Seppur con una settimana di ritardo anche al Golf Bellosguardo Vinci è arrivata la Befana con una gara che ha portato tanti premi e divertimento. La gara a coppie è andata in scena sulla distanza di nove buche e formula louisiana, che consente di scegliere il colpo migliore tra i due giocati. Alberto Nannizzi e Alessandro Riguccini si sono imposti con 20 punti superando di misura Claudio Montanari con Roberto Brotini e Luca Ravagli con Luca Panezi. Al Golf Montelupo ha fatto tappa l’Apart Revolution Tour. Ha vinto Jacopo Giorgi con 78 colpi. In prima categoria Alessandro Ducceschi (36) ha avuto la meglio su Luciano Matteucci, a pari punti, in seconda Simone Busà (40) ha ottenuto la vittoria seguito da Sandro Bartolini (37) mentre in terza dominio di Stefano Monticini (42) davanti a Chen You Jian (36). Premi speciali a Maria Parasca e Alessandro Fanucchi, rispettivamente migliori lady e senior, entrambi a 36 punti.

Andrea Ronchi