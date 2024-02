Golf. Pozzoni stratosferico al Tm Open. Ora può volare verso Marrakech

Il maltempo ha condizionato il secondo fine settimana di febbraio costringendo ad annullare gli appuntamenti di sabato. Domenica invece i giocatori sono scesi normalmente in campo a Villa Paradiso e Camuzzago. Al circolo di Cornate d’Adda ha fatto tappa il Tm Open by Taylor Made, con in palio l’accesso alla semifinale italiana, anticamera dell’epilogo a Marrakech. Hanno staccato il pass Piero Pozzoni, con lo stratosferico punteggio di 68 colpi. Con lui Filippo Colombetti (37), Marco Dellera (37) e Giancarlo Nacamulli (35) che si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo Armando Sartori (33), Alessandro Chailly Nizardo (36) e Massimiliano Calegari (30). Al Golf Borgo di Camuzzago era programma la Race to Marrakech. Ha vinto Luca Calamari con 36 colpi. In prima categoria Marcello Mir (18) ha avuto la meglio su Paolo Villa. In seconda Marco Corbetta (23) ha superato di misura Paolo Bonfanti mentre in terza Riccardo Sala (24) ha ottenuto una vittoria con ampio margine sul bravo Sauro LegramandI. Premi speciali a Beatrice Kervadec (19) e Roberto Antonelli (21).

Andrea Ronchi