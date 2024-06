Golf. ’Pro-Am’, Guaraldi il vincitore. Dominio del team di Bregoli

Grande successo per l’edizione numero venti della Pro-Am ’Città di Modena’, svoltasi domenica al country club di Colombaro, che ha visto darsi battaglia team formati da un golfista professionista coadiuvato da tre giocatori amateur. Due le classifiche previste: una dedicata solo ai pro, l’altra che invece tiene conto dei punteggi dei team. Tra i golfisti professionisti ha vinto Carlo Guaraldi con 65 colpi, davanti a Lorenzo Gagli (67), mentre è salito sul gradino più basso del podio Riccardo Bregoli (68), padrone di casa. Nella classifica a squadre invece il successo è andato alla squadra guidata sempre da Bregoli, affiancato dagli amateur Massimo Borellini, Simone Avanzini e Filippo Jacopo Moretti con un totale di 123 colpi. "È stata una bellissima giornata di sport – ha spiegato Alberto Caselli, presidente del Modena Golf & Country Club – e un ringraziamento speciale va alle aziende che sostengono questa manifestazione. Il campo? Devo fare i complimenti al nostro sta? che lo segue, al nostro green keeper, mi sono arrivati tanti complimenti a riguardo da parte di vari giocatori professionisti". Grande soddisfazione per Bregoli. "Siamo stati fortunati con il tempo, siamo riusciti a non prendere la pioggia. Il mio team è andato alla grande. Abbiamo il merito di esserci alternati alla grande su tutte le diciotto buche. Sono contento di aver vinto in casa".