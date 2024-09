Golf, Scheffler chiude in bellezza (e ricchezza)

Scottie Scheffler ha trionfato nel Tour Championship, torneo epilogo della stagione del PGA Tour. Ad Atlanta, nell’ultimo atto della FedEx Cup, Scheffler partiva dal primo posto grazie all’azzeramento del ranking e la trasformazione dei punti accumulati in “vantaggio” nel leaderboard. Il suo punteggio di -10 si è trasformato in -30 nell’arco dei quattro giri. A 18 buche dal termine il torneo era più che ipotecato con Collin Morikawa secondo a cinque colpi di ritardo. Alla fine, il distacco è stato di quattro colpi senza però mai avere una reale possibilità di rientro, neppure quando il numero uno al mondo è incappato in un errore degno di un dilettante, alla buca otto, con un colpo maldestro dal bunker. La reazione è arrivata con tre colpi guadagnati in tre buche e un margine di vantaggio mai più in discussione. Dopo essere stato beffato per due anni consecutivi la FedEx Cup è finalmente nelle mani di Scheffler che conclude una stagione da incorniciare. Vittoria al Masters, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi, otto successi complessivi coronati da quello nel Tour Championship. Una stagione da record ricchissima culminata con il super jackpot di 25 milioni di dollari. Sono in totale ora 62.228.357 i dollari conquistati, tra successi e bonus, nell’ultimo anno da colui che è stato designato a diventare l’erede designato di Tiger Woods, l'ultimo golfista che era riuscito a imporsi (nel 2007) per sette volte sul massimo circuito americano. Alla 103ma settimana da leader del world ranking, la 68ma consecutiva, per il terzo anno di fila si è distinto come il giocatore che più ha guadagnato sul circuito. Come se già non bastasse, Scheffler, al 13esimo acuto sul PGA Tour (cifra comprensiva di due Major), da quando è stato introdotto il formato "starting strokes", nel 2019, è il secondo golfista (dopo Patrick Cantlay nel 2021) a far registrare una vittoria "wire-to-wire" ovvero in testa dall’ìinizio alla fine del torneo. Nel suo anno d'oro, il 2024, il 28enne di Ridgewood (New Jersey) ha trionfato anche al The Masters indossando la Green Jacket per la seconda volta in carriera. Con l’exploit ad Atlanta è diventato il secondo golfista (dopo Rory McIlroy nel 2019) a conquistare il The Players e la FedEx Cup nello stesso anno. “È stata una settimana emozionante, perfetta, che si è conclusa con una bellissima vittoria. Spiegare a parole l'anno che è vissuto è qualcosa di davvero complicato. È stata una stagione fantastica, memorabile, e per questo devo ringraziare la mia famiglia e il mio team". Queste le prime parole di Scottie Scheffler, numero 1 al mondo, dopo il trionfo ad Atlanta.