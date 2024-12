Golf. Splende la stella di Sangiorgi a Cervia

Sabato l’Adriatic Golf di Cervia ha ospitato il circuito Absolute Travel Dubai. Alfredo Sangiorgi ha vinto dopo aver completato le 18 buche da campionato in 76 colpi, cinque solamente oltre il par. Da sottolineare le 9 buche di rientro in 37 colpi, uno sopra il par. In prima categoria Marco Bellettini (38) si è imposto al termine di un testa a testa con Andrea Nardella, staccato di una sola lunghezza. In seconda Matteo Ricci (40) ha lasciato a distanza siderale Giuseppe Farneti (32) secondo e primo tra gli inseguitori. In terza categoria Elia Accarrino ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 41 punti, risultando irraggiungibile per Stefano Biserni fermatosi a quota 37. Premi speciali a Giulia Martinelli (32) e Daniele Benini (38) rispettivamente miglior lady e senior.

Andrea Ronchi