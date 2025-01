Golf. Stefani e Bassi, a Cervia avvio sprint

Lunedì 6 gennaio, sfruttando la festività dell’Epifania, l’Adriatic Golf di Cervia ha dato il via alla stagione agonistica 2025. Nella Louisiana della Befana i giocatori sono scesi in campo a coppie con una formula che prevedeva di scegliere il miglior colpo dei due giocati e dal punto dove si era fermata la pallina giocare i colpi successivi. Oltre alle doti tecniche ha giocato un ruolo fondamentale la strategia in un mix di azzardo e prudenza.

Le 18 buche da campionato del sodalizio romagnolo si sono presentate in ottime condizioni a beneficio dei risultati. Pierangelo Bassi e Massimo Stefani sono stati i migliori assoluti riuscendo a battere gli avversari e il percorso grazie a un giro concluso con un colpo meno del par previsto per i professionisti. Nella combattutissima categoria netta Gianluca Magalotti e Stefano Succi, con 50 punti pari a 14 colpi meno di quanti assegnati dall’handicap di gioco, hanno ottenuto la vittoria superando sul filo di lana Matteo Ricci e Maurizio Ricci, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Hanno completato il podio Francesco Casciello e Stefano Zudetich (49).

Andrea Ronchi