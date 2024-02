GOLF. Super vittoria per Fanucchi e Ciari a Montelupo

Domenica oltre 50 giocatori da tutta la Toscana sono scesi in campo al Golf Club Montelupo per la tappa del circuito International Pairs. Il clima festoso del carnevale non si è avvertito in campo dove i giocatori, a coppie con formula 4 palle, hanno dato vita a battaglie all’ultimo colpo. Alessandro Fanucchi di Vicopelago e Guido Ciari del golf Quarrata hanno vinto la gara completando le 18 buche con ben due colpi meglio del par. Grazie a un finale migliore hanno preceduto Marco Morelli e Claudio Montanari (Bellosguardo), appaiati nei colpi complessivi. Nella categoria netta Giacomo Citi del golf Bellosguardo e Paola Castellacci, di Riva Toscana, con 46 punti hanno vinto precedendo il giocatore di casa Elia Bagni e Leonardo Bartalucci di Riva Toscana. Patrizia Nizzoli e Ludovica Della Valentina (42) del Golf Miniere, sono state premiate miglior coppia lady.