Golf. Tappa di Montelupo. A vincere è Chiti con settantatré colpi

Domenica 15 dicembre i golfisti hanno raggiunto il Montelupo Golf Club dove ha fatto tappa il Golfup Trophy, circuito composto da una stagione di gare di qualifica seguite da una finale nazionale al Golf Riva Toscana. Ha vinto Matteo Chiti, socio del Golf Bellosguardo Vinci, che ha completato le 18 buche da campionato in 73 colpi: oltre al premio di giornata, Chiti ha staccato il pass per la finale, e con lui i vincitori di categoria. In prima Giovanni Badi (37) che ha superato di misura Alessandro Ducceschi in una sfida tra soci del circolo empolese. In seconda Marco Tozzini (39) del Parco di Firenze ha preceduto Riccardo Poli (37) del Sodole Golf mentre in terza il giocatore di casa Fabio Sicilia (37) ha superato il compagno di circolo Massimiliano Manzini (35). Premi speciali ad Anna Farina (30) di Montelupo, miglior lady, e Andrea Filomena (37) del Mia Golf, senior.

Andrea Ronchi