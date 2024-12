GOLF. Tordiglione supera tutti al torneo di Vinci. A Montelupo vittoria secondo i pronostici

Il weekend prima di Natale ha visto i golfisti empolesi impegnati in due tornei. Al Golf Bellosguardo Vinci c’era la Embajada del Jamon Trophy. Enrico Tordiglione ha vinto completando le 9 buche in 40 colpi. Patrizio Montevecchi (20) ha superato Guido Brogi (19) e Giacomo Giampaoli (18) nella categoria netta. Al Golf Montelupo la Louisiana di Natale ha avuto risvolto benefico con raccolta fondi per Dynamo Camp. I golfisti sono scesi in campo in squadre da 5. Massimo Pancani, Sergio Cacialli, Roberto Brotini, Claudio Montanari e Matteo Chiti hanno tenuto fede al pronostico imponendosi con 62 colpi. Nella categoria netta vittoria per Cristina Baldanzi, Alberto Baldaccini, Massimiliano Passarelli, Valerio Franchi e Matteo Lombardi (53).

Andrea Ronchi