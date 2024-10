Golf. Trofeo Renault, vince Michele Mazzotti

Sabato il Trofeo Renault Destauto ha aperto il fine settimana agonistico all’Adriatic Golf di Cervia. Michele Mazzotti ha vinto grazie a un giro in 76 colpi. In prima categoria Mauro Bocchini (33) ha preceduto Simone Santovito (31), in seconda Paolo Casali (39) ha superato di misura Gianfranco Zanchini al termine di un testa a testa all’ultimo colpo. In terza Andrea Valeri (39) ha lasciato a tre colpi Giulia Graziani (36). Premi speciali a Cristina Gualdi (34), miglior lady, e Davide Mazzotti (35), senior. Il giorno seguente i giocatori sono scesi nuovamente in campo per il Trofeo IES, andato in scena con formula a coppie. Fabio Perini e Paolo Vetricini hanno unito abilità tecnica alla giusta strategia imponendosi con 72 colpi. Nella categoria netta prestazione da incorniciare per Elisabetta Crocetti e Giacomo Scarpellini (44 punti), che hanno preceduto Enrico Montorsi e Fabio Di Pietro (41).

