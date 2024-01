Gp della Vittoria Epifania show all’Arcoveggio

Sarà un’Epifania dedicata alle corse quella che andrà in scena all’ippodromo dell’Arcoveggio domani, tra nomi di spicco ed eventi dedicati a bambini e non solo. La star della giornata sarà Vernissage Grif, con i riflettori puntati sul ‘biondo volante’ capace negli ultimi anni di trionfare in svariate competizioni. L’edizione 2024 del Gran Premio della Vittoria – Trofeo Carlo Mantellini (dedicato, da quest’anno, alla memoria dello storico presidente dell’Hyppogroup cesenate) vedrà dunque sfrecciare in pista Vernissage Grif, che sarà protagonista della settima corsa della giornata (l’inizio degli eventi è fissato per le 14,30).

Il campione simbolo del trotto – e figlio del celebre Varenne – è affidato ad Alessandro Gocciadoro, che proseguirà così il suo lavoro in vista del Prix D’Amerique, in programma a fine mese a Parigi. Dieci gli avversari del campione di proprietà di Gennaro Ricco, con gli aggueriti Allegra Gifont, Cointreau e Cardoso Dr che proveranno a trionfare al termine dei tre giri di corsa. Attenzione, dalla prima fila, a Boccadamo e Cabasse, con alla guida Roberto Vecchione e Antonio Di Nardo.

Sette le corse in totale previste per domani: si partirà alle 14,30, con le favorite che appaiono Emy Stecca, Evita Wise L e Easy Di Girifalco, mentre a seguire sarà caccia al primo successo per otto esponenti della leva 2021, tra cui spiccano i nomi di Fairytale Home, Farah Diba Francis e Former As. Il Big Event invernale per eccellenza, con la sicurezza di assistere a gare spettacolari e dall’esito per nulla scontato.

Non solo corse in pista, però, visto che tra gli eventi collaterali della giornata ci saranno anche diverse attività rivolte ai bambini, tra cui il tradizionale arrivo della Befana a cavallo, in programma circa un’ora dopo il via alle gare. Tra gli altri eventi anche il battesimo della sella sui pony, il tour delle scuderie – che sarà svolto a bordo del trenino – e la sfilata dei trampolieri del gruppo ‘Le Cirque’, rigorosamente in costume.

Tutti gli eventi saranno a sostegno della Casa dei Risvegli ’Luca de Nigris’, con la possibilità per i partecipanti di effettuare una donazione ai volontari dell’associazione all’interno dell’ippodromo.