’’Gp Morbegno’’, c’è Cruz. Bene il bergamasco Milesi

Sono i giovani colombiani a farla da padroni nella seconda edizione del Gran Premio città di Morbegno per la categoria juniores. Ha vinto Santiago Cruz Martinez, 17 anni originario di Bogotà e atleta della orobica Massì Supermercati diretta dall’ex professionista Walter Clivati. Cruz, che in questa stagione si era aggiudicato già la gara di Monte Magno nel Bresciano, ha avuto la meglio nei confronti del connazionale Martin Polania Herreno (Team F.lli Giorgi). Insieme hanno fatto selezione lungo gli impegnativi saliscendi della Valtellina. La coppia di testa ha preceduto di 20“ un drappello di quattro corridori regolati in volata dal bergamasco Alessandro Milesi della Biesse Carrera. Con distacchi maggiori gli altri protagonisti di giornata fra cui Licini e Faustinelli quest’ultimo con un ritardo di 50“. Sempre gli juniores hanno gareggiato a Casella, nel Genovese, per l’assegnazione della maglia di campione italiano su strada. Il migliore dei lombardi è stato Michele Bicelli, bresciano del team Aspiratori Otelli Alchem CWC, che ha chiuso la prova tricolore in quarta posizione a oltre 3’ dal neo campione d’Italia il talentuoso Lorenzo Mark Finn, 17enne ligure che undici giorni fa aveva conquistato a Grosseto anche il titolo italiano a cronometro.

Danilo Viganò