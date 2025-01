Grand Prix della Toscana. La Signoria lotta al vertice

La magia del calcio a punta di dito continua a coinvolgere un gran numero di appassionati. Numerosa e con ottimi risultati la presenza massiccia del club biancorosso La Signoria Firenze al torneo di subbuteo ‘Città di Castelfiorentino’ valevole come tappa del Grand Prix Toscana, organizzato dai padroni di casa del Subbuteo Club Castelfiorentino. Ben sette i presenti con la casacca de La Signoria: Pugi, Fornaciai, Lastrucci, Bambagioni, Randelli, Corsi e Lombardi.

Una grande soddisfazione è arrivata da Lorenzo Randelli, finalista del livello Cadetti, che si è arreso soltanto agli shoot-out dopo il pari dei tempi regolamentari (0-0) ad Ilario Spagnoli del Club Labronico. Per lui un eccellente secondo posto ed una medaglia al collo.

Nei Master sono fra i protagonisti un Lastrucci in netta crescita, autore di una valida ed egregia conduzione di girone, che cede però agli ottavi, e Bambagioni che arriva ad un passo dal traguardo dopo il primo posto nel girone e la vittoria agli ottavi con Marco Del Genovese dell’Atletico Pisa Subbuteo (1-0 per il nostro alfiere). Ai quarti invece l’ostacolo aveva il nome di Ruggero Torboli, esperto ed abile giocatore del Subbuteo Sombrero, in un match apertissimo e giocato ad armi pari dove ha avuto la meglio il giallorosso col finale di 2-1.

Nei Cadetti da segnalare il derby fiorentino, avvenuto agli ottavi, tra Pugi e Fornaciai. In un match spettacolare terminato 2-2; sono stati poi gli shoot-out a decretare il passaggio del ‘PuMa’ Pugi che ha poi ceduto a Fulvio Miotti dell’Atl. Pisa ai quarti. Bene anche Corsi e Lombardi tra i Cadetti, con buone prestazioni di gioco. Il primo prosegue il trend con un’altra vittoria sui campi Fisct, eliminato poi alle fasi finali da Antonio Maielli del Subbuteo Volterra; mentre il secondo si spinge più avanti battendo prima Fida del Grosseto, ma cadendo al turno successivo. Un inizio di 2025, dunque, interessante per i colori de La Signoria, con l’augurio di una continua crescita numerica e qualitativa. Già dai prossimi impegni che si preannunciano di grande livello.

Francesco Querusti