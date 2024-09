Grand Prix offshore Città di Cervia. Ad alzare il trofeo è il team Blu Banca

Il Grand prix offshore Città di Cervia di motonautica, che si è concluso domenica, ha acceso i riflettori sulla riviera, attirando appassionati e curiosi che hanno assistito alla finale del Mondiale offshore classe 3D-5000. L’evento, organizzato dall’Associazione motonautica Venezia in collaborazione con Fim, Coni E Uim, è stato patrocinato dal Comune di Cervia e promosso dal Porto di Cervia e Tornado yachts. Sul gradino più alto del podio è salito il team Blu Banca, con Serafino Barlesi e Tomaso Polli, che ha conquistato il titolo di Campione del mondo col tempo di 37’ 48.1.

Al 2° posto si è classificato il team Foresti & Suardi, con i piloti Pinelli e Bucacco, che hanno chiuso la gara in 38’ 17.1. Il 3° posto è stato conquistato dal team Gasbeton (L.Bacchi-A.Bacchi), che hanno completato il percorso in 38’ 19.2. A seguire, il team Demitri, con Groth Fyro ed Eriksson, ha ottenuto il 4° posto con un tempo di 38’ 27.8, mentre al 5° posto si è piazzato il team Enigma 30, guidato da Sundblad Johansen e Brede Magnussen, con un tempo di 38’ 50.5. Sesto classificato il team Marco, di Montavoci e Assi, con 38’ 52.0, seguito dal team Hoses Technolog di Magnani e Cosma in settima posizione con un tempo di 39’ 29.9. L’ottavo posto è stato occupato dal team Johnsson, di Johnsson e Myllymaki, con un tempo di 39’ 33.8. Nono classificato il secondo team Enigma 30, di Nikolaisen e Isaksen, con 39’ 44.1. Il team Frojo Powerboat, con Baiocchi e Beltrame, ha chiuso la top ten con un tempo di 39’ 27.6. Non classificato il team Besenzoni, di Notschaele e Lo Piano, fermato al tempo di 12’ 47.1.

A premiare i vincitori del Mondiale di Offshore Classe 3D è stato il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, accompagnato dall’ambasciatrice dell’evento, la giornalista sportiva Claudia Peroni, icona del motorsport internazionale che, anche quest’anno, ha raccontato con passione le emozioni dello show in acqua e a terra. Il Grand prix offshore Città di Cervia ha offerto una vasta gamma di attrazioni e spettacoli, inclusi le esibizioni acrobatiche dei Fly tandem show di Mattia Lancia e Carlotta Infussi.

L’evento ha avuto anche un’anima solidale, grazie alla collaborazione con la onlus internazionale Rise against hunger Italia. Alessandro Correggiari, patron del Gran prix offshore Città di Cervia, al termine di questa entusiasmante terza edizione, ha voluto esprimere "un sentito ringraziamento alla città di Cervia, che, ancora una volta, ci ha accolto con calore e grande partecipazione, e a tutti i protagonisti che a vario titolo hanno reso possibile la riuscita dell’evento".