Grand prix offshore Città di Cervia. Nel weekend le acrobazione sull’acqua

Nel prossimo weekend, da venerdì a domenica, torna il Grand prix offshore Città di Cervia. La manifestazione, giunta alla terza edizione, ospiterà nuovamente la finale del Campionato Mondiale Uim di offshore, classe 3D-5000. Organizzato dall’Associazione motonautica Venezia, in collaborazione con Fim-Coni e Uim, l’evento è promosso da Tornado Yachts e dal Porto di Cervia, con il patrocinio del Comune di Cervia. La manifestazione promette spettacolo, con la partecipazione di campioni internazionali ed un ricco programma di iniziative, come le acrobazie del Fly tandem show di Mattia Lancia e Carlotta Infussi. Voce narrante dell’evento sarà ancora una volta Claudia Peroni, giornalista e icona del motorsport televisivo, grande appassionata di sport nautici, mentre Giampaolo Montavoci, pluridecorato campione del mondo e organizzatore del Grand Prix di Cervia, ha ringraziato l’amministrazione comunale per il supporto. "Questo evento – ha spiegato Alessandro Correggiari, patron dell’evento, armatore e responsabile del reparto corse di Tornado Yachts – sta raggiungendo rapidamente livelli altissimi, offrendo uno spettacolo unico. Gli spettatori hanno l’opportunità di vivere tre giorni immersi nei paddock e tra i piloti, ammirando da vicino le imbarcazioni e godendosi acrobazie spettacolari nelle acque del porto".

Riccardo Sandri, direttore del porto turistico di Cervia per la nuova società concessionaria Arco Marina del gruppo Arco Lavori di Ravenna, ha aggiunto: "Siamo molto orgogliosi di riuscire ad ospitare anche la finale mondiale di questa terza edizione. Grazie a questo evento, in attesa dei lavori di riqualificazione portuale, siamo comunque riusciti a trasferire l’idea ed il senso del nostro progetto, ossia vivere il porto come luogo di incontro aperto a tutti, un punto di riferimento non solo per gli appassionati di nautica, ma anche per cittadini e turisti. Prosegue il nostro impegno per valorizzare questo spazio e trasformarlo in quella che amiamo definire la ‘piazza a mare’ della città, sempre più inclusiva, dove continueremo ad ospitare eventi di rilievo". Correggiari ha poi concluso con un toccante tributo: "Anche quest’anno dedichiamo la manifestazione alla memoria del cavalier Dino Guerra, scomparso tre anni fa. Un grande uomo che ha dato moltissimo alla motonautica, lasciandoci in eredità la sua grande passione per questa disciplina". Tra i partner per la sostenibilità dell’evento, si rinnova la presenza di Rise Against Hunger Italia, l’organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro fame e povertà nel mondo.