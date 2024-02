Grande festa al palasport. In 1500 con Giocagin

Un pubblico di 1500 persone fanno da cornice al Giocagin. Si è svolto sabato pomeriggio, al palazzetto dello sport di Ferrara, la manifestazione nazionale dell’Uisp che raduna in varie attività di sport per tutti praticate in palestra. In apertura i saluti dell’assessore allo sport Andrea Maggi, la presidente Uisp Ferrara Eleonora Banzi, il vice presidente di Avis provinciale, Gabriele Anania e Paola Castagnotto del Centro Donna Giustizia Ferrara. A seguire le esibizioni delle quattordici società del territorio estense e non solo, Pattinatori Estensi, Gymtonic Pontelagoscuro, Hip Hop pop Room, Jazz Lab, Aritmo, Danza Uisp Pieve di Cento, B-family, Olympia Sermide, Club 570, Skater Roller Bondeno, Dinamika, Polisportiva Doro, Il Quadrifoglio e Gym&Tonic. Presente anche una delegazione dell’Hockey Ferrara.

Un’edizione di Giocagin che registra oltre 1500 persone sugli spalti e 500 tesserati suddivise per le società. "Si tratta di un evento per Uisp Ferrara – ha spiegato Eleonora Banzi – che unisce passione per lo sport alla gioia del gioco. Lo sport non è solo competizione, ma anche amicizia, divertimento, rispetto e condivisione, valori che caratterizzano Uisp. Lo sport per noi è salute e promozione di sani stili di vita, accanto a noi spesso anche Avis che ringraziamo per il supporto". Un’edizione di Giocagin che Uisp Ferrara ha voluto affiancare al tema della lotta alle differenze di genere e contro ogni forma di violenza, presentando una campagna di sensibilizzazione con il Centro Donna Giustizia. Novità di quest’anno il contest social, le società sportive hanno inviato i video delle loro coreografie, la più votata è stata Hip Hop Room premiata con una targa. Maddalena Mariotti coordinatrice del Giocagin ha aggiunto: "Cos’è Giocagin per te? Questa domanda è stata il filo conduttore delle interviste ai tecnici delle società sportive durante la manifestazione. Le risposte sono state tutte emozionanti. Un susseguirsi di esibizioni colorate e vivaci ha dato vita ad un pomeriggio unico. Uno spettacolo dove le società sportive hanno condiviso coreografie di ballo, danza, pattinaggio ed hip hop, per concludere con un parterre da pelle d’oca, luci e voci che si sono unite in un brano per sottolineare che insieme siamo supereroi". Mario Tosatti