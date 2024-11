Grande impresa del Circolo Pattinatori. I biancorossi battono 4-3 il Follonica

Capolavoro del Cp Grosseto che batte un Follonica imbarazzante (4-3 il finale) grazie ad un primo tempo perfetto. Minuti iniziali senza un attimo di respiro con i grossetani più intraprendenti, che vanno al tiro con Sillero, De Oro e Saavedra, mentre il Follonica soffre la pressione dei grossetani. Al 5’ Francesco Banini sfiora il gol con la pallina che attraversa la porta ed esce. Nel giro di qualche secondo il Follonica va vicino due volte al vantaggio sui tentativi di Montigel e Francesco Banini, fermati da in bello stile da Fongaro. Dalla stecca di Paghi parte il lancio che Pablo Saavedra trasforma in oro con una deviazione volante che vale il vantaggio del Circolo Pattinatori. Francesco Banini prova subito la staffilata da fuori da Fongaro si fa trovare pronto. Il raddoppio è da cineteca, con l’assist di Barragan per l’accorrente Saavedra che mette in rete al volo al 14’. Al 15’ il Follonica perde Federico Pagnini, espulso per un fallo in attacco, ma Barozzi compie un mezzo miracolo sulla punizione di Saavedra. In superiorità numerica però i Pattinatori non riescono ad andare al tiro. A 6’29 ci vuole un super Barozzi per negare la rete a De Oro dopo una combinazione con lo scatenato Saavedra. Un’irregolarità del portiere follonichese manda sul dischetto De Oro: la pallina sbatte sul palo e s’infila alle spalle di Barozzi. A inizio di ripresa succede di tutto: blu a Sillero e Davide Banini si fa ipnotizzare da Fongaro che intuisce il tiro e lo devia. Gli azzurri rimangono però con l’uomo in più per l’espulsione di De Oro per proteste. Al 10’ Follonica si presenta per la terza volta sul dischetto e stavolta Francesco Banini riesce a battere Fongaro. L’ex portiere del Monza ferma ancora Davide Banini su punizione di prima e con l’uomo in meno un sensazionale contropiede di Savedra regala al Cp il 4-1. Passano 28 secondi e Francesco Banini, con un gran tiro dalla destra tiene in vita le speranze del Follonica per il 4-2. Barozzi ipnotizza la punizione di Saavedra sul decimo fallo azzurro. Il Follonica spinge e Montigel trova la rete del 4-3 a sei minuti e mezzo. Ma il Grosseto resiste fino alla fine. CP GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti. FOLLONICA: Barozzi, Maggi; Davide Banini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Francesco Banini, Franchi, Thiel, Montigel, Bracali. All. Sergio Silva. Marcatori: 11’04 Saavedra, 13’18 Saavedra, 19’19 De Oro (rig.); nel s.t. 9’32 Francesco Banini (p.p), 13’07 Saavedra, 13’35 Francesco Banini, 18’25 Montigel.