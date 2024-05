Grande risultato per l’Atletica Grosseto Banca Tema. Nuovo exploit di Mattia Bartolini, che vince il "Brixia Meeting» di Bressanone

Mattia Bartolini ha vinto il "Brixia Meeting" di Bressanone. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, con la maglia della rappresentativa Toscana, vince al primo anno di categoria Allievi il prestigioso incontro internazionale di Bressanone lanciando il disco a 56.72 metri (primato societario) per quella che rappresenta la seconda prestazione italiana dell’anno Under 18. Alla Raiffeisen Arena grande gara anche del marciatore Filippo Gorelli che chiude i 5000 metri per la prima volta in carriera sotto i 23 minuti: 22’54“06: Bartolini, da par suo, ha posto un’altra pietra miliare della sua giovane, ma già vincente storia sportiva. Il grossetano, allenato dal professor Francesco Angius, tecnico nazionale, ha partecipato con la rappresentativa toscana al Brixia meeting a Bressanone, sicuramente la gara giovanile più prestigiosa e importante che si svolge sul suolo italico e che vede la partecipazione dei migliori talenti giovanili italiani e di una nutrita schiera di stranieri. Il discobolo maremmano ha dominato la gara già dal primo lancio che è caduto a 54,43 metri e quindi dopo un altro tentativo non eccezionale si è superato lanciando rispettivamente a 56,72 e 56,42, chiudendo con un altro ottimo over 54. Per gli avversari non c’è stato nulla da fare e il quotato D’Angelo, accreditato di 59 metri, si è dovuto inchinare alla giornata fantastica del grossetano che ha dimostrato di non temere le competizioni, ma anzi di esaltarsi in esse. Con questo risultato l’atleta avvicina sempre di più la partecipazione agli Europei under 18 che si svolgeranno a metà luglio in Slovacchia.