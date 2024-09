Green Race, festa di sport: vincono Nicola Ventura e Monica Porta

Prato, 30 settembre 2024 - Medie orarie da rispettare, minuti di transito rigorosamente da osservare per non incappare in penalità. E ancora controlli a timbro, prove a media e waypoints. Tutto questo è stata la terza edizione della Green Race - Percorsi Pratesi andata in scena nel weekend. Gli equipaggi (alcuni veri piloti, altri che si avvicinavano per la prima volta al mondo motoristico) si sono sfidati in una gara di regolarità lungo un percorso di oltre 200 chilometri fra Prato, Firenze e Pistoia. A vincere è stato Nicola Ventura assieme a Monica Porta che hanno chiuso con 55 punti a bordo della Renault Clio E-Tech della scuderia Eco Motori Racing. Secondo posto Matteo Rigamonti e Chiara Dell'Oca con 31 punti (su Skoda Enyaq 80X, scuderia Del Lario), giusto una lunghezza in più rispetto a chi chiude il podio, Piero Gasparri e Alessio Baldasserini sulla Hunday Ioniq Q6. Tornando al percorso, i piloti sono partiti da piazza Mercatale per poi dirigersi in direzione Val Bisenzio, transitare da Schignano, Figline, e andare in direzione Poggio a Caiano. Poi Carmignano, Vinci, San Baronto, fino a Larciano dove è terminata la prima manche. Al ritorno le auto sono passate da Pistoia per poi chiudere la corsa fra il distributore Conad di Maliseti e piazza Mercatale. Qui per tutto il giorno di sabato è stato allestito anche lo stand della manifestazione con auto in esposizione, l'EcoDrive e il Gran Premio dei Piccoli. “La città ha risposto di nuovo presente – commenta il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni -. La partecipazione dei piloti è stata positiva, così come l'interesse suscitato dal villaggio allestito in piazza Mercatale. Ringraziamo anche le istituzioni per la loro partecipazione alla manifestazione e speriamo di potere promuovere sempre di più gli sport motoristici in città”.

Di pari passo si è tenuta anche la Green Hill Climb, lungo le strade di Schignano. A vincere è stato nuovamente Nicola Ventura con 85 punti, davanti a Matteo Rigamonti, 63.75, Andrea Cajani (60 punti). Ai piedi del podio Marco Gori e Bernando Bettarini. Sesta piazza per Claudia Drovandi, davanti ad Alessandro Boschiroli e Rinaldo Drovandi. “Intanto vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, perché con passione ed entusiasmo hanno contribuito all'ottima riuscita della corsa – aggiunge il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini - Questa è una manifestazione che richiede un impegno importante a livello di personale dell'Automobile Club, di organizzazione e anche di costi. Il nostro desiderio è comunque quello di portare avanti l'evento anche nei prossimi anni, perché manda un messaggio importante sia sul rispetto dell'ambiente che sulle corrette modalità di guida”.