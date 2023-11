Grifone, un pari che sa di delusione. E l’attacco può diventare un problema

Con un pareggio ottenuto contro la penultima della classifica il Grosseto torna da Ponsacco con una grande dose di delusione, soprattutto, alla luce dei risultati ottenuti dalle rivali. Ancora una volta i biancorossi di mister Bonuccelli una volta in vantaggio non hanno chiuso il match il match mancando di cinismo e cattiveria agonistica. Quando siamo giunti alla dodicesima del girone di andata (un terzo di campionato) sta emergendo una verità: il reparto offensivo, che sulla carta avrebbe dovuto fare scintille, sta deludendo nonostante la filosofia di mister Bonuccelli che predilige il gioco offensivo. Quasi una contraddizione. E’ chiaro che non si può giudicare un solo reparto in un’analisi tecnica perché conta il collettivo. E proprio per questo, crediamo, che Bonuccelli debba ripensare alla sua filosofia di gioco e, magari, cambiare modulo sacrificando qualche "tenore" . Domenica arriva allo "Zecchini" la capolista Pianese e la società del patron Lamioni ha proclamato la "Giornata Biancorossa" in occasione del big-match. Dunque non saranno validi gli abbonamenti: gli unici tagliandi stagionali abilitati all’ingresso saranno quelli delle aziende partner del Grosseto intestati all’ente commerciale sponsor del Grifone. La società biancorossa ricorda che per assistere alla partita, preceduta dalla sfilata dei ragazzi del Settore giovanile. Servirà munirsi di biglietto.