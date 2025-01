Grosseto in Coppa Italia. A Trissino per un miracolo

E’ una mission impossible quella per il Circolo Pattinatori Grosseto in Veneto. Ad affrontare i biancorossi (alle 20.45, gara "secca") sarà il Trissino che al PalaDante cerca il lasciapassare per la Final Four di Coppa Italia. Dopo la batosta a Bassano, dunque, la squadra maremmana torna in Veneto per cercare un successo che sarebbe un vero e proprio miracolo viste le forze in pista: da una parte il Trissino, squadra prima in classifica, che sta volando anche in Champion’s League, dall’altra i maremmani che stanno arrancando e parecchio in questa parte centrale del campionato anche per una serie di defezioni che stanno mettendo a nudo la rosa allestita da Massimo Mariotti.

Con Sillero ancora fermo ai box e Cairo alle prese con un infortunio alla mano, la squadra può disporre solo di seti giocatori con il giovane Giabbani che ancora deve assaporare il gusto dell’esordio in A1. Sarà difficile dunque affrontare un team che ha quattro stranieri di livello Europeo e il resto dell’ossatura è in pratica la nazionale azzurra. I biancorossi però cercheranno di fare la loro partita, pensando probabilmente già alla sfida di sabato quando in via Mercurio arriverà il Montebello. Mariotti ha convocato Fongaro e Irace come portieri. I giocatori di movimento saranno Saavedra, De Oro, Paghi, Barragan, Sillero, Cairo, Cabiddu e Giabbani.