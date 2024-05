Grotta, la festa continua. È final four di Coppa Italia

Yuasa Battery

3

Pool Libertas Cantù

1

YUASA BATTERY: Cubito 9, Vecchi 10, Lusetti, Canella, Mattei 11, Bruening 17, Ferraguti, Mitkov 5, Fedrizzi 16, Marchiani 1, Romiti (L2), Foresi, Marchisio (L1), Cattaneo 1. All. Ortenzi.

POOL LIBERTAS CANTÙ: Magliano 5, Monguzzi 1, Butti (L1), Gianotti 1, Ottaviani 8, Aguenier 7, Pedron 3, Quagliozzi 3, Galliani 6, Bacco V2, Picchio (L2), Rossi 4, Gamba 10. All. Denora Caporusso.

Arbitro: Vecchione - Autuori.

Parziali: 22-25 (23’), 25-15 (21’), 25-16 (22’), 25-19 (24’).

Festa grande al Pala Grotta per il ritorno dei campioni della Yuasa a casa e per la qualificazione alla final four di Coppa Italia a Cuneo nel prossimo weekend. Formazioni che provano a spingere da subito, ma il ritmo non è eccessivo. Grotta prende un paio di punti di vantaggio con altrettanti ace, ma Canù resta incollata alla squadra di casa. Il sorpasso di Gamba e compagni arriva sul 14-16 grazie al turno in battuta di Ottaviani. Tanti errori in battuta in campo, ma a subirlI è principalmente Grotta che non prende mai ritmo dai nove metri e subisce invece il break decisivo dopo quota venti con Gamba (100% in attacco) bravo a gestire due contrattacchi sulle mani del muro di casa e chiudere 22-25. Secondo parziale diametralmente opposto con la Yuasa che scappa subito grazie al turno in battuta di Bruening e Vecchi che piazza due muri imperiosi su Gamba (4 in totale di squadra nel set). Grotta va avanti con un vantaggio tra gli otto e i nove punti. Rialza la testa Cantù ma non basta per riaprire un parziale dominato da Grotta, che chiude con grande decisione 25-15 grazie all’ace di Mattei.

Parte bene nel terzo parziale Cantù che prova subito a spingere, ma Grotta torna immediatamente in scia e controsorpasso quasi immediato. Servizio che punge, muro attentissimo e occasioni di contrattacco che non mancano con Vecchi che schiaccia il 16-12 e il time-out ospite. Ancora il muro di Grotta fa la differenza con Fedrizzi per il 19-13, ma poi è ancora Fedrizzi a siglare il 24esimo punto e capitan Vecchi sigla il 25-17 che vale la qualificazione alla final four di Coppa Italia a Cuneo. Dal quarto set in campo Mitkov per Bruening dall’inizio, ma in corso d’opera anche Ferraguti e Lusetti per Vecchi e Marchiani, poi l’esordio del classe 2007 Diego Foresi, in seconda linea per Fedrizzi. Set che scivola via in mano a Grotta che chiude 25-19 col primo tempo di Cubito.

Roberto Cruciani