GRUPPO SPORTIVO VIGILI DEL FUOCO. "Gs Massimo Boni», terzo posto a Chianciano ai Campionati regionali

Grandi risultati per il Nuoto salvamento del "Gs Massimo Boni" dei Vigili del fuoco che si è piazzato terzo ai Campionati regionali che si sono disputati a Chianciano Terme. Nella cittadina termale sono andati in scena i campionati Esordienti e di categoria per salvamento.

Leonardo Conti è stato senza rivali nelle prove di manichino senza pinne, manichino con pinne, torpeto e sperflife dove ha ottenuto sempre la prima posizione.

Terza posizione, invece, per Luigi Guariello nelle prove manichino pinne e superlife. Dumitru Doganic invece è arrivato terzo nel torpeto; Sorin Doganic invece ha ottenuto il terzo posto nel manichino con pinne.

In campo femminile, ottimo secondo posto per Martina Giulia Paolasso nel manichino con pinne.

Ottime prestazioni anche nelle staffette. Nella staffetta con ostacoli è arrivato il secondo posto della squadra composta da Edoardo Pinto Mora, Andrei Gheorghe, Stefano Nicolosi e Luigi Guariniello. Tra gli Junios, terzo posto per Alessio Celli, Dumitru Doganic, Sorin Doganic e Leonardo Conti.

Nella staffetta con manichino secondo posto nella categoria Ragazzi per Stefano Nicolosi, Dumitru Doganic e Andrei Gheorghe. Primo posto nella Junior per Leonardo Conti, Luigi Guariniello, Alessio Celli e Sorin Doganic.

Nella staffetta mista pool life saver secondo posto per il team formato da Martina Giulia Paolasso, Bianca Gallorini, Leonardo Conti e Sorin Doganic.