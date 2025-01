Guerra il recordman. Cinque primati nel 2024

Per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli il 2024 è stato caratterizzato, oltre che per le vittorie, anche per i diversi record societari che sono stati migliorati, in particolare da atleti italiani in casacca biancoverde. Da sempre il presidente Graziano Poli tiene l’albo d’oro aggiornato, suddiviso tra record societari assoluti ed i migliori tempi degli atleti italiani, spesso giovani e, dunque, con buoni margini di miglioramento.

Da ricordare, in proposito, che Francesco Guerra (foto) detiene ben cinque migliori tempi tra 1500 metri, miglio, 5mila, 10 mila in pista, 10 km su strada. Ecco, dunque, i tempi record degli atleti italiani, scritti nell’albo d’oro della società biancoverde Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde al termine del 2024: Giovanni Boccoli di Pietrasanta negli 800 metri in pista, con il tempo di 1’55“84, stabilito nel 2015 a Pontedera; Francesco Guerra nei 1500 metri in pista, con il tempo di 3’44“97, a Milano nel 2022; Francesco Guerra nel Miglio, con il tempo di 4’02“74 stabilito a Milano nel 2022; Nicolò Bedini nei 3mila metri in pista, con il tempo di 8’03“77, corsi a Pergine Valsugana (Trento) nel 2024; Francesco Guerra nei 5mila metri in pista, con il tempo di 13’42“33, stabilito nel 2022 a Zolder; Francesco Guerra nei 10mila metri su pista, con il tempo di 28’45“70, fissato a Brescia nel 2022.

Infine ancora Francesco Guerra nei 10 chilometri su strada, con il tempo di 28’56”, stabilito nel 2021 a Forlì; Vincenzo Agnello nella mezza maratona (21,097 km) con il tempo di 1h03’24“, stabilito nel 2022 a Roma; Alessio Terrasi nella maratona, con il tempo di 2h17’41”, stabilito nel 2020 a Reggio Emilia; Alessio Terrasi nei 50 km, con il tempo di 3h02’34“, fissato nel 2023 a Castel Bolognese di Ravenna; Mirco Toma nei 100 km, con il tempo di 10h16’58“ a Faenza nel 2018.

Si tratta di tempi eccellenti, in considerazione che siamo di fronte a ragazzi sostanzialmente dilettanti che, nei ritagli dell’attività lavorativa e di studio, dedicano molto del loro tempo agli allenamenti.

Dino Magistrelli